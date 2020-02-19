بالصور - جوزف عطية يفتتح مسابقة "AAA MADRASATI" في بعقلين

A + A -

انطلقت مسابقة "AAA MADRASATI" التي تقيمها "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" للسنة الأولى، في ثانوية بعقلين الرسمية في الشوف مع ضيف الشرف النجم جوزيف عطية الذي تجرأ على الحلم وحفّز الطلاب على إمكانية تحقيق اهدافهم في لبنان، وذلك بحضور نائب رئيس بلدية بعقلين الأستاذ فيصل حماده ممثلاً رئيس بلدية بعقلين الأستاذ عبد الغصيني وأعضاء مجلس البلدية ولجنة سيدات بعقلين وجمعية الأنماء الاقتصادي.

وقد أبت المؤسسة إلا أن تقيم هذه المسابقة، على الرغم من الظروف التي تلّم بوطننا لبنان. وقد شكرت رئيسة المؤسسة السيدة إيناس الجرمقاني بدايةً الأستاذ وليد بيك جنبلاط على دعمه لهذه المسابقة لإيمانه بطاقات أبناء الشوف ولبنان، وقالت: "علينا أن نحلم وأن نظل مؤمنين بوطننا وأن نرفع اسم الشوف، فهناك أسماء كثيرة من منطقتنا حلقت ونجحت ورفعت راية النجاح عالياً حتى في الخارج".

وأضافت: "لا تضعوا حدوداً لأحلامكم...".

وأنهت: "لقد استطعنا كمؤسسة الحصول على 7 منح من الجامعات التي نتعاون معها في مسابقة IAAF AWARDS، وهي جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة والجامعة بيروت العربية التي نشكر دعمها وثقتها بطلاب ثانويات الشوف".

يذكر أن "AAA MADRASATI" هي مسابقة لثانويات الشوف الرسمية لأفضل مشروع قابل للتنفيذ وهدفه تحسين معيشة الشباب في الشوف، أكان من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية الخ.، حيث ستقدم المؤسسة ثلاث جوائز مادية بقيمة ثلاث ملايين ليرة لبنانية للرابح الأول ومليونا ليرة لبنانية للرابح الثاني ومليون ليرة لبنانية للرابح الثالث من بين 14 مشروع، كما ستحاول تأمين الدعم المادي إن توفر من جهات تلتزم المشاريع.