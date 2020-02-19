وزير الاقتصاد يطلب إحالة بلدية حارة حريك الى المجلس التأديبي

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وجّه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه إحالة بلدية حارة حريك الى المجلس التأديبي واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهربائي يمعن صاحبه في مخالفة القرار رقم ١٠٠/١/أ.ت، بعدما نظّم مراقبو حماية المستهلك محضر ضبط بحقه بسبب الشكاوى المتكررة التي ترد من المواطنين حول عدم التزامه بالنصوص القانونية النافذة.

كما طلب الوزير نعمه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل إبلاغه بالاجراءت المتخذة بهذا الخصوص، تمهيداً لمتابعة الموضوع وفقاً للأصول، للتخفيف من اعباء الفواتير المترتبة عن المواطنين.