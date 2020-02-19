واشنطن لا تضع «فيتو» على الحكومة

A + A -

حول الموقف الاميركي من الحكومة، سألت «الجمهورية» سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، فقال: «تدلّ تصريحات المسؤولين الأميركيين الى أنّ الولايات المتحدة الأميركية تُعطي الحكومة الحالية «فترة سماح» ولا تضع «فيتو» عليها، بل سيكون هناك انفتاح أميركي واستعداد لمساعدتها في حال قدّمت برنامجاً إقتصادياً وإنقاذياً جيّداً، واتخذت الإجراءات والإصلاحات اللازمة. فحين سُئل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أنّ هذه الحكومة قد تكون حكومة «حزب الله»، أجاب، أنّ «ما يهمّنا هو برنامجها الإنقاذي أكثر من أيّ أمر آخر». ويتّخذ الإتجاه الأوروبي المسار نفسه، بل يُعتبر متشدداً أكثر على هذا الصعيد».

وأضاف السفير طبارة: «تتغاضى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية عن مسألة أنّ الحكومة «حكومة حزب الله»، لأنّها لا تريد أن ينهار لبنان. فهذا الانهيار ليس من مصلحتها، لأنّه يؤثّر كثيراً على تدفّق اللاجئين الى أوروبا ويُعطي مجالاً لإنتعاش «داعش»، ويخدم «حزب الله» داخلياً».