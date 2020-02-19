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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 شباط 2020

19
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الأخبار: الأردن في صفقة القرن: هذا ما جناه وادي عربة
انطلاق ورشة التوقف عن السداد

 

 

نداء الوطن: "تخريجة" اليوروبوند: 400 مليون "دفعة على الحساب"
لعنة "السندات" تتمدّد... "نهاية الخدمة" بخطر

 

 

 

البناء: تصعيد… وتبادل 5000 أسير في اليمن… والتوتر السوريّ التركيّ تحت عين روسيا بدء التفاوض لهيكلة الدين بتفاهم رئاسيّ… وبرّي: لن نسمح بالمساس بالودائع ارتفاع الدولار مضاربة أم رسالة ضد «الهيكلة» من «المصرف والمصارف»؟

 

 


النهار: "طريق الفقر السريع": 300 ألف عاطل عن العمل

 

 


اللواء: ساعات قبل حسم خيار السندات: لا دفع فورياً بل جدولة
مخاوف دولية من بطء المعالجة: التأخير يجعل الإجراءات بلا جدوى

 

 

 

الجمهورية: الحكومة لعدم تجزئة الحلول

 

 


الديار: واشنطن تنذر لبنان بأن تلقيه أي مساعدة إيرانية سيحرمه من مساعدات أميركية
الحزب الاشتراكي: متى يتحرر قطاع الكهرباء من هيئة التيار الوطني الحر
النائب جورج عدوان مع حل شامل وليس بالقطعة ضمن خطة مالية شاملة

 

 

 

the daily star: Cabinet racing against time over Eurobond payment

 

 


l'orient le jour: Hassane Diab peine à rallier les partenaires arabes

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