عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 شباط 2020

الأخبار: الأردن في صفقة القرن: هذا ما جناه وادي عربة
انطلاق ورشة التوقف عن السداد
نداء الوطن: "تخريجة" اليوروبوند: 400 مليون "دفعة على الحساب"
لعنة "السندات" تتمدّد... "نهاية الخدمة" بخطر
البناء: تصعيد… وتبادل 5000 أسير في اليمن… والتوتر السوريّ التركيّ تحت عين روسيا بدء التفاوض لهيكلة الدين بتفاهم رئاسيّ… وبرّي: لن نسمح بالمساس بالودائع ارتفاع الدولار مضاربة أم رسالة ضد «الهيكلة» من «المصرف والمصارف»؟
النهار: "طريق الفقر السريع": 300 ألف عاطل عن العمل
اللواء: ساعات قبل حسم خيار السندات: لا دفع فورياً بل جدولة
مخاوف دولية من بطء المعالجة: التأخير يجعل الإجراءات بلا جدوى
الجمهورية: الحكومة لعدم تجزئة الحلول
الديار: واشنطن تنذر لبنان بأن تلقيه أي مساعدة إيرانية سيحرمه من مساعدات أميركية
الحزب الاشتراكي: متى يتحرر قطاع الكهرباء من هيئة التيار الوطني الحر
النائب جورج عدوان مع حل شامل وليس بالقطعة ضمن خطة مالية شاملة
the daily star: Cabinet racing against time over Eurobond payment
l'orient le jour: Hassane Diab peine à rallier les partenaires arabes