عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 شباط 2020

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الأخبار: الأردن في صفقة القرن: هذا ما جناه وادي عربة

انطلاق ورشة التوقف عن السداد





نداء الوطن: "تخريجة" اليوروبوند: 400 مليون "دفعة على الحساب"

لعنة "السندات" تتمدّد... "نهاية الخدمة" بخطر

البناء: تصعيد… وتبادل 5000 أسير في اليمن… والتوتر السوريّ التركيّ تحت عين روسيا بدء التفاوض لهيكلة الدين بتفاهم رئاسيّ… وبرّي: لن نسمح بالمساس بالودائع ارتفاع الدولار مضاربة أم رسالة ضد «الهيكلة» من «المصرف والمصارف»؟



النهار: "طريق الفقر السريع": 300 ألف عاطل عن العمل



اللواء: ساعات قبل حسم خيار السندات: لا دفع فورياً بل جدولة

مخاوف دولية من بطء المعالجة: التأخير يجعل الإجراءات بلا جدوى

الجمهورية: الحكومة لعدم تجزئة الحلول



الديار: واشنطن تنذر لبنان بأن تلقيه أي مساعدة إيرانية سيحرمه من مساعدات أميركية

الحزب الاشتراكي: متى يتحرر قطاع الكهرباء من هيئة التيار الوطني الحر

النائب جورج عدوان مع حل شامل وليس بالقطعة ضمن خطة مالية شاملة

the daily star: Cabinet racing against time over Eurobond payment



l'orient le jour: Hassane Diab peine à rallier les partenaires arabes