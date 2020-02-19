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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 شباط 2020

19
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر قانونية إن مشروعاً لإنشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام يجري التداول فيه بين الرؤساء يقوم على وضع آلية مستقلة لاختيار أعضاء المحكمة وآليات عملها وإسقاط السرية المصرفية والخصوصية العقارية وكل أنواع الحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والوظيفية أمامها.


كواليس

توقعت مصادر عراقية أن تخطو الحكومة الجديدة بعد تشكيلها خطوات نوعية نحو الحكومات السورية واللبنانية والأردنية في المجالات الاقتصادية والأمنية وقالت إن مجلساً للتنسيق الاقتصادي والأمني يشكل واحداً من المشاريع التي ستتقدّم جدول أعمال الحكومة لتأمين منفذ على البحر المتوسط لتصدير النفط واستيراد البضائع.

 

 


اللواء: أسرار

همس
يحمّل سفير دولة كبرى تدخلات خارجية دولية المسؤولية المباشرة عن الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً..


غمز
يتساءل رجال أعمال بارزون إذا استمر سعر صرف الدولار بالإرتفاع، فهذا يعني قتل يومي للثقة بالحكومة ومشروعها..


لغز
طلب إلى الوزارات المبادرة إلى إعداد تصورات عن إعادة هيكلة الإدارة داخلها لتقليص عدد العاملين..

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