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هيئة طرابلس في التيار: مهما عَلَت أصوات أبواق الفتنة، لن يكون الطرابلسي في جبهةٍ بوجه أخيه الطرابلسي

18
FEBRUARY
2020
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صدر عن هيئة طرابلس في التيار الوطني الحر البيان التالي: إن التيار الوطني الحر في طرابلس يستنكر التحريض الممنهج ضده في طرابلس خصوصاً وفي لبنان عموماً، ويهمنا أن نوضح لأهلنا أن الملتزمين في صفوف التيار الوطني الحر هم من أهل هذه المدينة ومن نسيجها وبيئتها، وللذين يلعبون على وتر الفتنة الطائفية نقول أن أكثر من ٨٠ في المئة من الملتزمين في صفوف التيار في طرابلس هم من الطائفة السنّية الكريمة.
من هنا نؤكّد أنه مهما عَلَت أصوات أبواق الفتنة، لن يكون الطرابلسي في جبهةٍ بوجه أخيه الطرابلسي، كما نؤكد إصرارنا على أن نبقى يداً بيد مع أهلنا لإحقاق الحق ولاستعادة جميع حقوقنا وحقوق أهلنا المسلوبة.
وختاماً، ندعو الله عزّ وجلّ أن يرحم الشاب أحمد توفيق وأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنّاته، ونصلي له لكي يحمي أهلنا في طرابلس وأن يحمي جيشنا المقدام حامي الوحدة والاستقرار وأن يبعد عنا نار الفتنة التي هي السلاح الاكثر فتكاً في مجتمعنا الذي نريده دائماً نموذجاً للتعددية والعيش معاً والتنوع، ومهما فعل البعض من هجومات واعتداءات وإهانات فإننا لن ننجر الى أي محاولة تفرقة لأننا أبناء مدينة واحدة ووطن واحد وحلم واحد بمستقبل مشرق يليق بنا جميعاً.
 
 
 
 
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