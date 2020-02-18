تحذير للإسرائيليين من حزب الله

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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مجدداً عن قدرات حزب الله الصاروخية، وحذرت الإسرائيليين مما ينتظرهم في المواجهة المقبلة، وذكرت أن حزب الله يمكنه تدمير الكنيست بصواريخ دقيقة بسهولة.



وأكدت قناة كان الإسرائيلية أن الإسرائيليين لا يدركون حقاً ما ينتظرهم في المواجهة المقبلة، وزعمت القناة في وثائقي امتلاك الحزب مشروع صواريخ بدقة 10 أمتار.



وقالت إن هذا المشروع يعد تهديداً استراتيجياَ لا يمكن لـ "إسرائيل" التعايش معه. القناة عرضت الوثائقي بعد النشرة الرئيسية المسائية في برنامجها الوثائقي الأسبوعي "زمن الحقيقة"، عنوان الحلقة كان "صواريخ حزب الله هي خطر واضح ودقيق".