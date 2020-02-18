living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون يؤكد أن الأزمة موضع معالجة...

18
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الرئيس عون يؤكد أن الأزمة موضع معالجة، وأن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية، والسراي الحكومي خلية نحل عنوانها الأبرز الملف الاقتصادي والمالي.

وفي انتظار بلورة تصور أولي لمسار الحل، ثم البدء بتطبيقه، باعتماد خطة واضحة يقترح البعض أن تبدأ بعملية تدقيق حسابية قد تكون بواسطة مؤسسة دولية ذات خبرة وصدقية... المواطنون يترقبون، قلقين على المصير، وطارحين الأسئلة حول مصير أموالهم المودعة في المصارف، والتساؤلات حول الأموال المحولة إلى الخارج، ولاسيما منذ 17 تشرين الأول 2019.


وفي الموازاة، تؤكد القوى الرافضة للأمر الواقع، وجوب التحرك سياسياً وقضائياً وشعبياً، مشددة على عدم جواز ترك الساحة لآخرين، وإبقاء المطالب المزمنة تتقاذفها بعض القوى المتفرقة، على وقع مصالح خاصة وخلفيات سياسية...

‏أما في موضوع الكهرباء، الذي يبقى من المداخل الأساسية لأي حل، فترتفع من جديد أصوات تطالب بإعادة النظر في خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تشكل استمراراً محدثاً للخطة التي أقرت عام 2010، وعرقل تنفيذها.

وفي مقابل تلك الأصوات، تأكيد بأن أي قرار بالتراجع عن الخطة الأساسية، يعني ‏حكماً وجود نية بعدم حل أزمة الكهرباء... فيوماً بعد يوم تتكشف العلاقة بين الحماية السياسية لكارتيل مستوردي النفط والعرقلة المتواصلة للخطط، ليس فقط منذ عام 2010، بل منذ التسعينيات.

وفي موازاة كل ما تقدم، تبقى خطة الحل واضحة، وتنطلق من بناء المعامل فوراً، بما يؤمن إنتاج الكهرباء على المدى الطويل، على ان يترافق معها اللجوء إلى حلول موقتة سريعة لتوفير الطاقة الكهربائية في المرحلة الانتقالية، عن طريق الشركات نفسها التي تفوز بانشاء المعامل الكبيرة‏... وهكذا تنتهي تدريجياً، خلال سنة على الأرجح، الحاجة إلى المولدات، ويدفع المواطن حينها التعرفة لمؤسسة كهرباء لبنان بنسبة اقل بكثير مما يدفعه للمولدات، مقابل أن توفر له الدولة التيار الكهربائي أربعاً وعشرين ساعة، بما ينهي عجز الكهرباء في موازنة الدولة، وهو ما كان يمكن أن يتحقق منذ عام 2015، لولا التعطيل.

يبقى أن الأساسي ليس طريقة تأمين الكهرباء، بل أن تتأمن، وأن تتأمن بأسعار طبيعية، يجب أن تكون أقل بكثير من المولّدات، لكي تنخفض الكلفة الإجمالية كثيراً على المواطنين... وأي حلول جديدة تطرح، قد تكون اغلى بكثير من المعامل الكبرى، وأقل بقليل من المولّدات وقد تأتي لصالح كارتيلات مناطقية.

وفي كل الأحوال، الهجوم على الكهرباء بدأ، وبتجمّع من كل المنتفعين من غيابها، والمتضرّرين من مجيئها، وعلى القوى المصرة على الإصلاح ان تكون الى جانب الناس بمطلب الأربع وعشرين ساعة، وإلى جانب الدولة بصفر عجز، لأن لا مال لدى الدولة للتعويض عن أي عجز إضافي.

لكن، قبل الدخول في التفاصيل الاقتصادية والمالية ومتفرعاتها، وفي عيده الخامس والثمانين، نبدأ النشرة بتحية خاصة إلى الرئيس العماد ميشال عون من الـ OTV...

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout