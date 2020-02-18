living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بهاء الدين الحريري: هذه حقيقة زيارتي إلى السعودية... والتواصل مع جنبلاط

18
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري البيان الآتي:

"تتناول وسائل الإعلام اللبنانية منذ مدة أخباراً تتعلق بالشيخ بهاء الدين الحريري لا تمت للواقع بصلة بعد ١٥ عاما من الصمت المتعمد من قبله، بقي فيها بعيداً عن لبنان ولم يستغل حتى مشاريعه التجارية من أجل الدعاية الشخصية أو السياسية؛ ولأن البعض لم يجد ما يكتبه عنه، قاموا بتحوير الحقائق والوقائع بما يتماشى مع اجنداتهم، فإقتضى توضيح ما يلي:

أولاً: بالنسبة لزيارة الشيخ بهاء الحريري إلى المملكة العربية السعودية في ٢٠١٧، فقد تمت بناء على دعوة من القيادة السعودية، وكل من تتم دعوته من قبل المملكة يلبي الدعوة، إلا أعداؤها من الميليشيات الإيرانية ومن يدور في فلكها.

ثانياً: الحديث حول طلبه إرسال موفد للنائب والوزير السابق وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، في تشرين ٢٠١٧ غير صحيح، والحقيقة هي أن جنبلاط تواصل مع الشيخ بهاء الحريري عبر تطبيق "واتس اب" وتحدث عن مخاطر تحدق بالبلد أبرزها توقعه شن الكيان الإسرائيلي حرباً مدمرة على لبنان والمنطقة؛ وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على لقاء بينه وبين موفد من قِبَل الشيخ بهاء الدين الحريري وهذا ما حصل.

ثالثاً: بالنسبة للموضوع المتعلق بالعلاقة مع اللواء أشرف ريفي فبعد أن كشفته السلطة القائمة آنذاك أمنيّاً، رأى الشيخ بهاء الحريري أنه من الضروري تعزيز أمنه من خلال إرسال سيّاراتٍ مُصفّحة، خاصّة أنه و فريقه هم من كشفوا قاتل والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري حسب ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بلبنان، ولم يحصل أي تواصل بينهما بعدها.

هذه حقائق نضعها بين أيدي الرأي العام اللبناني رداً على الذين يحوّرون ما حصل فعلاً".

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout