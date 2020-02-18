كنعان تابع مع وزير التربية قضية مدرسة سد البوشرية: قرار نقل التلامذة السوريين اتخذ

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اكد النائب ابراهيم كنعان تواصله مع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب لبحث نقل التلامذة السوريين في مدرسة سد البوشرية الرسمية إلى مكان آخر بسبب المشكلات الناجمة عن تواجدهم بأعداد كبيرة وضاغطة، وقد اكد الوزير بنتيجة الاتصال ان القرار اتخذ وسيتم نقلهم في الايام المقبلة.

وأشار كنعان إلى أنه سيتابع مع وزير التربية الآلية التنفيذية للقرار، معتبرا ان الموضوع فوق اي اعتبار سياسي او حزبي بل ينطلق من الهم الأهلي في المنطقة، لاسيما بعد الاشكال التي حصلت الاسبوع الماضي، ما حتم التواصل النيابي والبلدي والاهلي لحصر تداعيات ومعالجته.