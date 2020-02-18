ضبط سيارة مشبوهة في الشويفات.. هذا ما وُجد بداخلها

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة عن قيام شخصين مجهولين بركن سيارة مستأجرة نوع "سوزوكي" لون ذهبي في محلة الشويفات على جانب الطريق، وترك المفتاح بداخلها ومغادرة المحلة بطريقة مشبوهة.

بتاريخ 12/2/2020، توجهت إحدى الدوريات التابعة لشعبة المعلومات الى المحلة المذكورة لتفقد السيارة، وبتفتيشها ضبط بداخلها حقيبتان صغيرتان تحتويان على كمية من المخدرات عبارة عن:

/87/ مظروفاً بداخلها مادة الكوكايين.

/10/ مظاريف تحتوي مادة باز الكوكايين.

/4/ مظاريف بداخلها الماريجوانا.

/5/ مظاريف تحتوي حشيشة الكيف.

هاتف خلوي.

كما أوقفت الدورية شخصاً كان قد حضر الى المحلة محاولاً فتح السيارة لأخذ المخدرات من داخلها، ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1987، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، وضبط بحوزته هاتف خليوي. بالتحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدرات وأنه كان بصدد الاستحصال على حاجته منها من داخل السيارة المشبوهة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل متسمر لتوقيف باقي المتورطين.