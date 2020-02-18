الرئيس عون عرض مع وزيرة العدل تفعيل القضاء ومعالجة الملفات العالقة

A + A -

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تطلق مشروع " حيرام"

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم، خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوضاع وزارة العدل عموما وسبل تفعيل القضاء خصوصا، لاسيما ما يتصل بالملفات العالقة وخصوصا المالية منها.

مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

واطلع الرئيس عون من رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر على مشروع " حيرام" الهادف الى الارتقاء بالمؤسسة الى مصاف المؤسسات الخدماتية في الدول المتقدمة ووفق معايير ومواصفات المؤسسات العالمية. كما اطلع الدكتور ضاهر رئيس الجمهورية على ما تم انجازه في المرحلة الاولى من المشروع والذي يتناول " انظمة الادارة والتشغيل والصيانة والجباية الذكية" والذي سوف يتم الاعلان عنه في حفل يقام يوم الخميس 27 شباط الجاري في مجمع " DUNES" في بيروت والذي يرعاه رئيس الجمهورية.

وشدد الرئيس عون على ضرورة توفير افضل الخدمات للمواطنين وازالة الصعوبات التي تحول دون ذلك.