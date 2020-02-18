الرئيس عون استقبل المستشار البريطاني الاعلى في شؤون الشرق الاوسط: الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان موضع معالجة وصندوق النقد الدولي سوف يقدم خبرته التقنية

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الجنرال لوريمير: مستمرون بدعم لبنان ونتمنى ان يتمكن من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستشار البريطاني الاعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمير الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حاليا، هي موضع معالجة للحد من تداعياتها، لافتا الى ان صندوق النقد الدولي سوف يقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة.

وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، اكد الرئيس عون ان الاوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الاوسط عموما وفي سوريا خصوصا اثرت سلبا على الاوضاع في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني.

وشكر الرئيس عون الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي سواء في بناء الابراج او التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات في بريطانيا، او استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات وانشاء غرف تحقيق نموذجية.

وكان الجنرال لوريمير نقل الى الرئيس عون استمرار المملكة المتحدة بدعم لبنان وخصوصا الجيش والقوى الامنية، متمنيا ان يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.