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دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الى جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/2/2020، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:



اقتراحي القانون المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956.

إقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية.

اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.

إقتراحي القانون المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.