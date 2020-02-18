بالصورة - فاز بجائزة اللوتو؟! .. إليكم الصدمة!

A + A -

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بتاريخ 12/2/2020 وفي محلة البسطة، اشتبه أحد رتباء غرفة المراقبة والتحكم في وحدة شرطة بيروت بمشتبه بهما بالقيام بأعمال احتيالية، على الفور اتصل بغرفة العمليات، وجرى توقيف أحدهما، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1974، سوري)

بالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف انه ينتحل صفة بائع أوراق اللوتو وبقيامه بالاشتراك مع شخص آخر-العمل جار لتوقيفه، بتزوير نتائج سحوبات اللوتو اللبناني، بحيث يعمدان الى تحريف ارقام السحب لتتطابق مع تلك الرابحة، ويقوم الثاني بإيهام الضحايا انه فاز بالجائزة الثانية ويتعذر عليه قبضها كونه من الجنسية السورية ولا يوجد بحوزته أوراق شرعية، ويبيعهم الورقة الرابحة بمبلغ يتراوح بين مليون و/3/ ملايين ل. ل. بعد تدخُّل (م. م.) من اجل تأكيد النتيجة في ذهن الشاري -، ولدى توجه الضحية للاستحصال على الجائزة، يتبين له ان النتائج غير صحيحة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 - 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".