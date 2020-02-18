هيئة قضاء زحلة: نكتفي بالتجمع المركزي الذي يدعو اليه التيار الخامسة من عصر الخميس المقبل امام مصرف لبنان

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بعدما تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تفيد بان التيار الوطني الحر في زحلة يتحضر لتنظيم حشد شعبي العاشرة من صباح الخميس المقبل ضد سياسات مصرف لبنان ، يهم هيئة قضاء زحلة في التيار التأكيد الا صحة لهذه الاخبار وانها لا تنظم اي تجمع من هذا النوع في زحلة اذ انها في هذا اليوم بالتحديد تدعو للمشاركة بالتجمع المركزي الذي يدعو اليه التيار الوطني الحر الخامسة من عصر الخميس المقبل امام مصرف لبنان.واذا ما ارتأت بتنظيم تحركات في زحلة تعلمكم به لاحقا.

وتشير الى ان هدف اختلاق مثل هذه الاخبار ربما للتشويش على الهدف الاساسي لاي تحرك مركزي يتطلع لارساء مصالح المواطنين.