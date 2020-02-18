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كهرباء لبنان: توضيح بشأن سرقة المازوت في معمل دير عمار الملف ما يزال قيد المتابعة لدى القضاء المختص

18
FEBRUARY
2020
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تعقيبا على ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة مادة الغاز اويل في معمل دير عمار الحراري، وهو أمر قديم يعود إلى شباط ٢٠١٨، 
 
إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تستغرب إعادة طرح هذا الموضوع بعد حوالي سنتين، تذكّر بأنها ردّت بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٨ على الموقع الذي نشر الخبر ، كما تم توضيح الموضوع عبر احدى القنوات التلفزيونية المحلية. وقد أوضحت المؤسسة حينها أن عملية سرقة المازوت في معمل دير عمار تم اكتشافها من قبل مستخدمي المؤسسة في المعمل، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة. 
 
فقد تقدم محامي المؤسسة، فور اكتشاف عملية السرقة، بدعوى شخصية مباشرة باسمها أمام قاضي التحقيق الأول في طرابلس سجلت تحت الرقم 28/2018، وحضر جلسة التحقيق مع المدعى عليهم بتاريخ 19/4/2018، ومن ثم صدرت مذكرات توقيف بحقهم، وتابع الملف مساره القضائي وهو حاليا ما يزال قيد المتابعة لدى محكمة الجنايات في الشمال. 
 
وفي هذا السياق، تتمنى مؤسسة كهرباء لبنان على المدونين الكرام الإحاطة بكل جوانب أي خبر ما قبل نشره تجنبا لإحداث بلبلة لدى الرأي العام. 
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