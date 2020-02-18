"توقيت زيارة لاريجاني"... هذا ما قالته جهات رسمية لبنانية!

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سياسياً، برزت أمس زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الى بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسّان دياب، والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وفيما توقف المراقبون عند توقيت الزيارة، أبلغت جهات رسمية لبنانية "الجمهورية" قولها انّ الزيارة تندرج ضمن جولة قادت لاريجاني الى دمشق ومن ثم الى بيروت، ولعل الاساس فيها انها زيارة لـ"حزب الله" تحديداً، في ذكرى "الشهداء القادة" التي تصادف في منتصف شباط من كل عام.

ولوحِظ انّ المسؤول الايراني شَدّد خلال لقاءاته على استعداد بلاده تقديم المساعدة للبنان، في مجالات الكهرباء والدواء والمشتقات النفطية، وفي كل ما من شأنه أن يساعد على تحسين الاقتصاد في لبنان.