عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 شباط 2020

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البناء: لاريجاني يعرض استعداد إيران لمساعدة لبنان… والأسد يؤكد على التحرير الكامل عودة التصعيد إلى الشارع… والتيار ينضمّ الخميس أمام مصرف لبنان بعثة الصندوق تبدأ الخميس استشاريّاً… ودياب يغامر منفرداً بهيكلة الدين





الأخبار: سعر الصرف بلا قيود

ايران تجدّد عرضها بالمساعدة... هل يقبل لبنان؟





نداء الوطن: الدولار ينهش الليرة... و"الصلاحيات الاستثنائية" تتقدّم

"وصمة" إيران تسابق "وصفة" الصندوق





الجمهورية: "هندسة" نهب أموال اللبنانيين





اللواء: إعلان تصوُّر لسداد الديون الخميس بعد المحادثات مع صندوق النقد

زيارة لاريجاني لا تخدُم توجّه دياب الخليجي.. والحراك يعود إلى الساحات

النهار: دولار السوق فالت وإيران تستغل الانكفاء العربي

الديار: الخطر الكبير داهم فإذا فشلت الحكومة سقط آخر متراس ولا رئيس حكومة جديد

the daily star: Lebanese Mossad agent fears deportation to Lebanon: report



l'orient le jour: Geagea renvoie la balle à Nasrallah : « Vous seul pouvez aider le gouvernement »