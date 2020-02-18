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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 شباط 2020

18
FEBRUARY
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده مستعدّة لتأمين استكمال الربط الكهربائي للبنان وسورية والعراق وتزويد لبنان عبر شبكة الربط بحاجته من الكهرباء لتأمين التغذية 24/24، وكذلك تأمين الفيول والبنزين للبنان وبتسهيلات مالية وائتمانية. وعن العقوبات قال إن الأميركيين منحوا العراق الاستثناء ولهم أصدقاء كثر في لبنان فليختبروا صداقاتهم؟

 

كواليس

قال دبلوماسي كبير سابق إن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تأتي إلى لبنان كواحد من أركان النظام وليس فقط كرئيس لمجلس النواب تنتهي مهمته خلال أيام، وقد امتنع عن ترشيح نفسه للانتخابات النيابية في تمهيد لترشحه للرئاسة وقد سبقه الرئيس محمد خاتمي بزيارة مشابهة لبيروت قبل الترشح.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تتظهر الشروط المطلوبة للمساعدة المالية، وتقديم التسهيلات للبنان لوقف المنحى الانحداري للنقد الوطني.


غمز
تسجّل سوق العقارات تجاذبات، وفقاً لحركة الأسواق، لكنها تبقى بديلاً عملياً لإستعادة الأموال من المصارف.


لغز
تردّد ان قاضياً استقال من منصبه خشية فرض عقوبات أميركية عليه، في إطار ضغوطات لإطلاق أحد الموقوفين الخطيرين.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

ضرورة إعادة تكثيف العمل...

تبلّغ إداري في موقع حسّاس ضرورة إعادة تكثيف العمل المناط به في مؤسسته والتخفيف من إنشغالاته الخارجية وحصرها بخارج الدوام الرسمي.

 

إصرار على إجراء مناقصة بشروط تحُدّ من المنافسة

إستغربت مصادر رقابية إصرار إحدى الوزارات على إجراء مناقصة بشروط تحُدّ من المنافسة خلافاً لمناقصات سائر الإدارات العامة.

 

وزراء يشكون!

يشكو عدد من الوزراء وجود مستشار لكل مرجع سياسي في الوزارات التي تسلموها، ما يعيق اداءهم بشكل كبير.

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