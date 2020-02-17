تدابير سير اعتبارا من اليوم بسبب اعمال على جسر سليم سلام

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صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة

مـا يلـي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال استبدال فواصل "جوانات" العائدة لجسر سليم سلام (حوض الولاية) بعد النفق / المسلك الشرقي المتجه الى وسط بيروت، وذلك اعتبارا من الساعة ٢١،٠٠ من تاريخ اليوم 17/02/2020 ولغاية الساعة ٦،٠٠ فجرا من اليوم التالي ولمدة اسبوع بما فيها ايام الاحاد.

ستؤدي هذه الاشغال الى تضييق مساحة المرور على المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام .