المشرفية بحث مع الحوت ووفد من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في مشكلة عدم توحيد تسعيرة بطاقات السفر: لن نعتمد مبدأ الترقيع وسنعالج المشاكل من جذورها

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بحث وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابة أصحاب مكاتب السفر و السياحة في لبنان برئاسة النقيب جان عبّود في مشكلة عدم توحيد تسعيرة بطاقات السفر، ممّا يسبّب خسارة كبيرة على أصحاب المكاتب. وطلب الوفد متابعة الوزير لهذه المشكلة للوصول إلى حلول تناسب الجميع وتحدّ من خسارتهم.



من جهته، أكّد المشرفية متابعته لهذه المشكلة مع المعنيين كافة للوصول إلى توحيد تسعيرة البطاقات بالليرة اللبنانية، معتبراً أنّ الدفع بغير العملة الوطنية أمر مخالف للقانون ولن نقبل به أو بتحميل المواطن أعباء إضافية.



وشدّد على أنّنا لن نعتمد بعد اليوم مبدأ الترقيع بل سنعالج المشاكل من جذورها.



وأجرى المشرفية اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، عرض خلاله حيثيات الموضوع.