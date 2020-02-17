جورج عطاالله للحجار: إكذب إكذب إكذب إلا ما يصدق حدا الكذبة

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رد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب جورج عطاالله عبر حسابه على "تويتر" على عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار: "إكذب إكذب إكذب إلا ما يصدق حدا الكذبة... وعود بالربيع، إستدانة مفتوحة، سمسرات، إنهاك الاقتصاد وإفلاس البلد وهدر وشراء ضمائر، إفلاس مؤسسة كهرباء لبنان حتى تشتروها ب 1$... وبوقاحة بتتهموا غيركن بالدين العام".



وارفق عطاالله تغريدته برد للحجار على وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني جاء فيه: "مهما قدمتم أعذارا وتبريرات لن تستطيعوا تبرئة انفسكم من 47 مليار دولار دين عام تسببت به سياستكم في ملف الكهرباء".