دياب ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة لترصد مكافحة وباء "الكورونا"

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ترأس رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة لترصد مكافحة وباء "الكورونا"، حضره وزراء: الصحة حسن حمد، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، الاقتصاد راوول نعمه، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام لمجلس الدفاع اللواء محمود الاسمر والمستشار خضر طالب وعدد من المختصين.



وعد بعد الاجتماع قال وزير الصحة حسن حمد: "عقدت اللجنة الوزارية المختصة لترصد مكافحة وباء الكورونا اجتماعها برئاسة الرئيس دياب والوزراء المعنيين وكافة الادارات المختصة، وتم التأكيد على عدم وجود اي حالة "كورونا" حتى تاريخه، وان الاجراءات المتخذة على الموانئ البرية والبحرية والجوية مطابقة لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ومع اصرار الرئيس دياب على متابعة الموضوع والبقاء على أهبة الاستعداد للوقاية والتشدد ببعض الاجراءات على الموانئ ذات الصلة."