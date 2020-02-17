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الرئيس عون تسلم رسالة من نظيره الايراني نقلها اليه رئيس مجلس الشورى

17
FEBRUARY
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني الذي نقل اليه رسالة من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني تناولت العلاقات اللبنانية- الايرانية وسبل تطويرها. كما تضمنت تجديد الدعوة الايرانية للرئيس عون لزيارة طهران.

 

وخلال اللقاء هنأ الرئيس لاريجاني، رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والامن في البلاد، معربا عن استعداد ايران للمساعدة على تحسين الاوضاع الاقتصادية في لبنان.

 

ورد الرئيس عون مرحبا بالرئيس لاريجاني وحمله تحياته الى الرئيس روحاني وتمنياته للشعب الايراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح.

 

ثم جرى تقييم الاوضاع الاقليمية الراهنة، وتطورات الاحداث في سوريا والمنطقة. كما تطرق البحث الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم بعدما عاد الاستقرار والامن الى معظم المناطق السورية. كذلك عرض الرئيس عون مع الرئيس لاريجاني الاوضاع في ايران.

 

ورافق الرئيس لاريجاني وفد ضم السادة مستشار رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس مكتبه الدكتور محمد جعفري، مستشار رئيس مجلس الشورى السيد احمد اميري نيا، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الدكتور حسين امير عبد اللهيان، مدير عام دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الايرانية الدكتور حميد رضا دهقاني، مدير عام التشريفات في مجلس الشورى السيد محمد يثربي، مدير عام شؤون الرئاسة في مجلس الشورى السيد احمد سيد النغي، مستشار رئيس مجلس الشورى السيد محمود هاشمي، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان السيد محمد جلال فيرونزيا ونائبه السيد احمد حسيني.

 

وحضر عن الجانب اللبناني الوزيران السابقان سليم جريصاتي وبيار رفول، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشارون العميد الركن بولس مطر والسفير شربل وهبه ورفيق شلالا واسامة خشاب.

 

وفي قصر بعبدا، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي اللذان عرضا لرئيس الجمهورية اوضاع المحافظتين وحاجاتهما.

 

 

 

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