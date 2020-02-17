انقلاب صهريج محمل بوقود بعد انفجار إطاره!

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان إنفجار إطار صهريج محمل بوقود طائرات، أدى الى جنوح الصهريج وانقلابه عند المحول المؤدي الى منطقة الكوكودي- طريق مطار رفيق الحريري الدولي، الامر الذي نتج عنه قطع السير في تلك النقطة.



وعملت فرق الاطفاء على تأمين تبريد محتويات الصهريج من خلال رش المياه تجنبا لخطر اشتعاله، في حين قام عناصر الجيش وعناصر من بلدية برج البراجنة بقطع الطرق والمنافذ المؤدية الى المحول حفاظا على سلامة المواطنين.



وكانت غرفة التحكم المروري أشارت الى إنقلاب صهريج على المحوّل المؤدي الى مفرق الكوكودي والمريجة، مشيرة الى أنه "لا يؤثر على حركة السير من والى مطار بيروت والعمل جار على المعالجة".