درغام: وضعنا الوزير نجار بالواقع المزري لمفترق برقايل ووعد بالمتابعة الفورية

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لفت النائب أسعد درغام في بيان له الى "أن واقع الطرق العامة في عكار مزري للغاية، مؤكدا أن صرخة المواطنين والمارة محقة وهي تعد مطالبة بأبسط حقوق العكاريين الذين يسطرون يوميا في سجلاتهم المزيد من ضحايا الموت المجاني على الطرق، ويدفعون ثمنا باهظا من أرواح أبنائهم".

وللغاية أشار درغام الى :أننا أجرينا اتصالا بوزير الأشغال ميشال نجار ووضعناه في الوضع المزري لطريق عام برقايل، وتحديدا في النقطة المحورية عند مفترق البلدة التي تعد مدخلا لاهالي ساحل وجرد القيطع، ويعبرها يوميا آلاف المواطنين. وقد أبدى تجاوبا مطلقا ووعد بالمتابعة الفورية".

وأضاف: "نحن نأمل أن تنصف عكار في عهده فيتم التعامل معها على أنها محافظة مستقلة، فتحصل على حقوقها كاملة، خصوصا أننا بحاجة ماسة لتأهيل الاتوسترادات والطرق الرئيسة المؤدية إلى المحافظة لانها فعلا في حالة يرثى لها".