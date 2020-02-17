جوزف طربيه بعد لقائه فخامة الرئيس: نقلت تضامن المصارف العربية مع مصارف لبنان واقترحت تجنب المسارات القضائية وولوج مسار التفاوض

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي. واوضح الدكتور طربيه انه نقل الى رئيس الجمهورية تضامن المصارف العربية مع مصارف لبنان واستمرارها في التعاطي معها على رغم الازمة التي يمر بها لبنان.

واضاف : " نقلت الى فخامة الرئيس تجربة المصارف العربية بالنسبة الى حالات مماثلة ، مركزا خصوصا على الدعوة الى تجنب المسارات القضائية في هذه الحالات وولوج مسار التفاوض مع الدائنين بدلا من المسار القضائي، لان لا خلاف على مقدار السندات ولا على مواعيد استحقاقها، بل يمكن الطلب بان يرجىء دفعها بسبب الظروف المالية من خلال التفاوض على تأجيل الاستحقاق وليس على اي شيء آخر، وهذا الامر عادي في القضايا المالية.