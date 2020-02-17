عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 شباط 2020

البناء: الجيش السوريّ يحسم شمال حلب وغربها… وانهيار جبهات الإرهاب… ولاريجاني في بيروت نصرالله للمواجهة إقليميّاً والتهدئة داخليّاً… ودياب لهيكلة الدين… وجولة عربيّة القوميّون: تحية للشهداء… وضد صفقة القرن… واستقبال شعبيّ حزبيّ لسعادة يتقدّمه سعد
نداء الوطن: الرحلات "المدولَرة"... تتعطّل قبل الإقلاع!
الديار: أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
الأخبار: حلب «مدينة آمنة»
قرار عدم الدفع بات وشيكاً
نصرالله: دعوا حكومة دياب تعمل
حكومة علّاوي «شبه مكتملة»: نيل الثقة أوّل التحديات
الجمهورية: أسبوعي حكومي إقتصادي ومالي
اللواء: صندوق النقد يستعجل الإجراءات.. وخيارات مربكة تنتظر البعثة!
وزير إسرائيلي يهدّد بالحرب وضغط أميركي لاطلاق الفاخوري.. ولاريجاني في بيروت لدعم عواصم المحور
the daily star: Lebanon survival at stake if new govt fails: Nasrallah
l'orient le jour: Face à la pression de l’opinion, la MEA renonce à imposer le dollar pour vendre ses billets