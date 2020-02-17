أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 شباط 2020

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البناء: خفايا وأسرار

خفايا

تقول مصادر مالية إنها تحققت من أن عملية بيع قرابة 500 مليون دولار من سندات اليوروبوند من مصارف لبنانية معروفة لشركة أشمور في الخارج هي عملية صورية أو لسندات باقية لأصحابها والضغط الجاري للسداد يهدف لضمان قبض المبالغ وبقائها في الخارج. فالبيع وسيلة للتهريب





كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن الانتظار سيد الموقف في المنطقة حيث حكومات جديدة وقيد التشكيل في لبنان والعراق وتونس وانتخابات نيابية في إيران و”إسرائيل” والنصف الثاني من آذار يتشكل المشهد الجديد وتتبلور المواقف والسياسات الدولية تجاه المنطقة.

اللواء: أسرار

همس

يُشيد مرجع رسمي بمشاعر الود الذي يحيطه بها مرجع سابق، بعيداً عن مواقفه المعلنة بمعارضة الحكومة الحالية!



غمز

لوحظ أن أوساط التيار الوطني الحر ونوابه لم يبادروا إلى نفي ممارسة رئيس التيار صلاحيات «رئيس الظل» كما ورد في خطاب الرئيس سعد الحريري الأخير!



لغز

تلقى رئيس تيار المستقبل بمناسبة ذكرى ١٤ شباط إتصالات هاتفية من قيادات حزبية متعددة من فريق ٨ آذار، وفي مقدمتها حركة أمل وحزب الله!

الجمهورية: أسرار

هذا ما قاله مسؤول عربيّ لمسؤول لبناني!

قال مسؤول عربي لمسؤول لبناني: "نحن نعيش معاناة بلدكم ونرغب في مساعدتكم ولكن أعذرونا في هذه المرحلة".

هكذا علّق أحد الرؤساء على إلغاء زيارة مسؤول أميركي!

علّق أحد الرؤساء على ما أُعلن عن إلغاء زيارة مسؤول أميركي إلى لبنان بقوله: في الأساس لم يكن أحد في وارد الزيارة ليُلغيها.

"أعمال تثير الشبهات" في مؤسسة تابعة لوزارة وصاية

ما زالت أعمال تثير الشبهات مُستمرة في مؤسسة تابعة لوزارة وصاية على رغم وصول البلد الى حافة الإنفجار.