الأخبار: ضغوط أميركية جديدة لإطلاق العميل فاخوري

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بعد الضغوط الأميركية السابقة لإطلاق سراح العميل عامر فاخوري، الذي وُجّهت إليه تهم في المحكمة العسكرية بقتل ومحاولات قتل وخطف سجناء في معتقل الخيام، دخلت عضو الكونغرس جاين شاهين على الخطّ، مهدّدة بلائحة عقوبات تطال المسؤولين عن سجن فاخوري.



وقالت شاهين، في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز»، إنه «لا توجد أدلّة على التهم الموجهة لفاخوري»، وإن «وضعه الصحي دقيق، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفهم أنه ستكون هناك عواقب بسبب هذا الاحتجاز».

وبحسب القناة، فإن شاهين تعدّ لائحة العقوبات المذكورة، متذرّعة بأن «المستشفى الذي يعالج فيه فاخوري تنقضه الأدوية اللازمة لمرحلة مرض السرطان الذي يعاني منه»، وأن «على الحكومة الأميركية أن تعمل ما في وسعها، بما في ذلك العقوبات، لإعادته إلى عائلته».