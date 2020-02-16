وئام وهاب: هذا الأمر سيكون كارثة!

A + A -

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في حديث تلفزيوني، أن الدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة، قبل وضع اليد على أموال الناهبين من الزعماء، ستكون كارثية، مؤكداً أن الأحزاب والقوى السياسية، بظل الوضع الحالي، ستعيد إنتاج مجلس نيابي بأكثرية لها.



من ناحية أخرى، دعا وهاب رئيس الحكومة حسان دياب إلى رفض دفع إستحقاق اليوروبوند، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من اللبنانيين اشترت السندات وتضغط من أجل دفع الإستحقاق، مشدداً على أن كل الدول تعيد برمجة ديونها، وبالتالي لا داعي لكل التهويل الذي يحصل.



ورداً على سؤال، أشار وهاب إلى أن إستشارة صندوق النقد الدولي غير ملزمة، والمطلوب الذهاب إلى معالجة ملف الكهرباء.