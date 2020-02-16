علوش: المستقبل يستعد لتشكيل جبهة معارضة واسعة برلمانياً وشعبياً

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أعلن النائب السابق مصطفى علوش، أن "تيار المستقبل" برئاسة الرئيس سعد الدين الحريري يستعد لتشكيل جبهة معارضة واسعة برلمانياً وشعبياً.

وفي حديث إلى سبوتنيك، قال علوش، "الرسالة واضحة في خطاب الرئيس الحريري أن الأمور التي اتفق عليها بين الرئيسين لم تكن مطبقة، وشهوة النائب جبران باسيل إلى الحكم وإلى التعطيل هي التي أدت إلى الانهيار المتدرج، كما وجه الحريري رسالة إلى "حزب الله" قال فيها إن "الاصطفاف خارج الصف العربي مضر بلبنان".

وأكد أن "المعارضة لا تعمل على إنجاح عمل الحكومة، وهدفها التصويب على الأخطاء وتستعد للحكم وهذا منطق الديمقراطية، الحكومة عليها أن تجد طريقة لتسيير أعمالها".

ولفت علوش، إلى أن "أي حكومة في ظل الوضع القائم في لبنان، بوجود الميليشيات المسلحة، والعداء مع الخارج، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم رغبة أي دولة في العالم أن تمد يد العون للمساعدة، لن تتمكن من علاج أي شيء، والمسألة الأساسية هي المسألة المالية ونقص السيولة في البلد، إذا لم تستطيع الحكومة أن تعالجها فالأمور ذاهبة إلى الانهيار الكامل".