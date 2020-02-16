بالفيديو - عهد الرئيس ميشال عون ينصف فندق السان جورج

A + A -

عهد الرئيس ميشال عون ينصف فندق السان جورج - حليمة طبيعة

لا يخل شريط مصور يحكي تاريخ السياحة اللبنانية في حقبة ما قبل الحرب من مشهد لفندق السان الجورج العريق ولرواد شاطئه وخليجه. هذا الفندق كاد يصبح معلما من معالم بيروت يميزها عن سواها عواصم العالم العربي لما شهده من ازدهار قبل أن تدمره الحرب الأهلية مرة وتفجير الرابع عشر من شباط ألفين وخمسة مرة ثانية والقرارات التعسفية مرات أخر. يعود الخلاف بين صاحب الفندق فادي الخوري وسوليدير وآل الحريري إلى منتصف التسعينيات.



اليوم وبعد هذه السنين نجح الخوري في الحصول على رخصة لإعادة الترميم والبناء من بلدية بيروت وهو ما يعده صاحب السان جورج إنجازا في عهد الرئيس ميشال عون. على الرغم من الحصول على الرخصة سيبقى السان جورج محاصرا بسوليدير التي سرقت بحره وخليجه ولا شيء يبرد قلب خوري إلا أن تسترد الدولة اللبنانية ما ردمته الشركة الاستثمارية.