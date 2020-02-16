وديع عقل: أتمنى معاقبة محمد الحوت والتسعير بالدولار ليس المخالفة الأولى

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اعتبر عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وديع عقل، في حديث تلفزيوني، أن النيابات العامة كان من المفترض أن تتحرك تلقائياً بعد قرار شركة "طيران الشرق الأوسط" التعامل بالدولار فقط، لكنه أعرب عن أسفه لأنها لا تتحرك مما يضطر المعنيين إلى تقديم إخبارات.



وتمنى عقل معاقبة رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لأن هذه ليست المخالفة الأولى التي يرتكبها، لافتاً إلى أن الأموال التي تدفع في الخارج للشركة لا تحول إلى لبنان بل تستعمل في الخارج، مشيراً إلى أن "الحوت ليس لديه مصروفاً بالدولار إلا المحروقات"، معتبراً أنه يستطيع أن يؤمنها من خلال المدخول في الخارج.