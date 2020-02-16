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مقدمة نشرة اخبار الـ OTV المسائية - الأحد 16 شباط 2020



كلُ الانظار نحو حكومة مواجهة التحديات: فهل ستتمكنُ من أخذِ قراراتٍ جريئة؟ وفي حال تمكّنت، هل ستكون قادرةً على التنفيذ؟ ...



الجوابُ على هذين السؤالين يتوقّف عليه مصيرُ البلاد في ضوء الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة، العائدة الى سياساتٍ خاطئة عُمرُها ثلاثةُ عقود، تُولِّد يومياً ازماتٍ فرعية من كل حدبٍ وصوب...



ومساءَ اليوم، وبعد ساعاتٍ انشغل اللبنانيون خلالَها بمتابعة المَلف، وبناءً على طلب رئيس الحكومة حسان دياب، قرّرت ادارة شركة طيران الشرق الاوسط إلغاءَ قرارِ بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الاميركي حصراً، على أن تُعقَدَ اجتماعاتٌ لاحقة لبحثِ تفاصيل وأسباب هذا القرار، تَوصُّلاً لايجادِ الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعيَ مصلحة المواطنين وواقعَ الشركة.



وفي التفاصيل وفقَ بيانٍ صادرٍ عن رئاسة الحكومة، انّ دياب تابع القضية واستوضح رئيس مجلس ادارة الشركة حيثيات القرار في هذا الوقت، وأجرى اتصالاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الخصوص ...



اما في السياسة، فالابرزُ اليوم تشديدُ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أننا في وضعٍ صعبٍ جداً جداً جداً، داعياً الى فصل معالجة الملف الاقتصادي والمالي عن الملف السياسي، ومعتبراً انّ تحريضَ البعض في الخارج وتسمية الحكومة الحالية بحكومة حزب الله يؤذي لبنان وامكانات المعالجة، ويسيءُ لعلاقات لبنان العربية والدولية" ...



الامينُ العام لحزب الله حذّر من أنه في حالِ فشَلِ الحكومة الحالية، لا نعرفُ ما إذا كان سيبقى بلدْ ليأتيَ أحد على حصانٍ أبيض ليُشكِلَ حكومةً جديدة.