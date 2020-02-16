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التيار بعد تراجع الميدل ايست عن قرارها يدعو الى تحرّك باتجاه مصرف لبنان

16
FEBRUARY
2020
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

 

بعد حملة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل في مواجهة قرار الميدل إيست الدفع فقط بالدولار وتحضير إخبار كان سيتقدّم به الى النيابة العامة صباح غد الاثنين، ما أدّى إلى تراجع شركة الطيران الوطنية عن قرارها وهذا إنجاز ينعكس إيجاباً على كل اللبنانيين، سيتابع التيار الوطني الحر تحركاته باتجاه تصحيح السياسات المالية والنقدية المتبعة.

 

فبعدما أرسل تكتل لبنان القوي كتاباً الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بإجراء تحقيق لكشف الحقائق في ملف الاموال المهرّبة الى الخارج واستعادتها، وبعد مطالبة باسيل مصرف لبنان في نهاية ٢٠١٩ بوجوب كشف الاموال المهربة وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جلسة الثقة الاخيرة، ومع استمرار تهريب الاموال الكبيرة من قبل المحظيين والنافذين مع حرمان اللبنانيين من حقهم في سحب رواتبهم وودائعهم المتواضعة، تدعو لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر القطاعات المعنية والمتضررة الى تحرك امام مصرف لبنان في الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠ شباط ٢٠٢٠ من أجل المطالبة باستعادة هذه الاموال المهربة الى الخارج ووجوب معرفة كامل الحقائق في هذا الملف ويدعو التيار الاعلام الى مواكبته في هذه الحملة لما لها من تأثير على الامن النقدي في مرحلة تتطلب حماية أموال اللبنانيين وعدم التفريط بها أو التعامل معها باستنسابية.

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