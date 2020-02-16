هكذا أمّن الجيش السوري كامل مدينة حلب

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الجيش السوري يحرر جميع أجزاء حي جمعية الزهراء غربي حلب، مؤمناً مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على صالات الليرمون، ويبسط سيطرته على مدينتي حريتان وعندان بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع "جبهة النصرة".



أفاد مراسل الميادين أن الجيش السوري حررّ قرى حيان وبيانون وتل مصبين بريف حلب الشمالي بعد انسحاب جبهة النصرة منها، مؤمناً مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على صالات الليرمون.



وعمّت الاحتفالات مدينة حلب بمناسبة إعلان تأمينها بالكامل.



مراسل الميادين قال إن الجيش السوري حررّ جميع أجزاء حي جمعية الزهراء غربي حلب، وبسط سيطرته على مدينة حريتان بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع "جبهة النصرة".



كما سيطر الجيش على معارة الأرتيق شمال غرب حلب.



سبق ذلك، استعادته السيطرة على قرية ركايا شمال غرب خان شيخون في ريف إدلب الشمالي على الجهة الغربية من طريق دمشق حلب الدولي.



وكان الجيش قد دخل أحياء الراشدين (واحد واثنين وثلاثة) غرب حلب وحرر قرية كفرناها في ريف حلب الغربي، والفوج 46 وجمعية الرضوان في الريف الجنوبي الغربي.



كما سيطر على طريق حلب إدلب من جهة حلب بعد سيطرته على مدرسة الشرطة وجمعيات الكهرباء والرحال والشام جنوب غرب المدينة.