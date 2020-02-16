الغاء قرار البيع بالدولار... الـMEA تعود لبيع البطاقات بالليرة اللبنانية!

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بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قررت ادارة شركة طيران الشرق الاوسط MEA الغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الاميركي حصراً ، وعلى ان تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل واسباب هذا القرار توصلاً لايجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة.

وكان دياب تابع قضية قرار شركة طيران الشرق الاوسط تسعير بطاقات السفر بالدولار الأميركي، وأجرى اتصالاً مع رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وطلب دياب من رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط الغاء قرار تسعير بطاقات السفر بالدولار الأميركي