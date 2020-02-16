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موقع التيار الجديد لن يهدد الموقع الأثري في نهر الكلب

16
FEBRUARY
2020
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أكد النائب روجيه عازار ، عضو التيار الوطني الحر، يوم الاثنين أن مقر الحزب الجديد في نهر الكلب لن يدمر التراث الأثري للمنطقة ، موضحًا بذلك التعليقات التي أدلى بها النائب جبران باسيل في اليوم السابق.

كان باسيل قد قال خلال رحلة إلى منطقة نهر الكلب إن التيارستقوم ببناء مقره الجديد على قمة ما يسمى "صخرة الاستقلال" ، وهو موقع ظهر في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو مع أكثر من 20 موقعًا تاريخيًا اللوحات التذكارية المنحوتة فيه.

هذا سبب بعض القلق بين الناشطين ، الذين تساءلوا عما إذا كان المشروع سيشوه البيئة المحيطة بالموقع التاريخي. وفقًا لليونسكو ، "يلخص الموقع كامل تاريخ لبنان ، من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر ، مما يستحضر بوضوح التطورات المتتالية للجيوش الفرعونية والآشورية البابلية واليونانية والرومانية والعربية والفرنسية والبريطانية التي تحدت جميع العوائق التي تحيط بنقطة العبور الصعبة والحادة جداً لنحت لوحات تذكارية على الصخور. "

فأوضح عازار أن المقر سيتم بناؤه في مكان غير مرئي من الموقع التاريخي ، على جانب ضبية من الجبل. وقال لصحيفة ديلي ستار "تكلم باسيل بهذه الطريقة بسبب رمزييته".

وقال "نحن أول من يحترم القطع الأثرية التاريخية وتاريخ لبنان ، ونحن نلتزم بالقانون".

وصرح جاد تابت ، رئيس نقابة المهندسين والمهندسين المعماريين ، لصحيفة ديلي ستار أنه "لا توجد مشكلة" في المشروع المخطط له. وقال إن التيار طرح الخطة على المجلس الأعلى للتخطيط الحضري ، وهو مجلس ولاية يترأسه نابت ، وقد وافقوا عليه بعد إجراء بعض التعديلات.

وقال: "لقد كان قريبًا جدًا من رأس الجبل ، لذا جعلناهم ينقلونه للخلف قليلاً ، بالقرب من المخيم الفلسطيني القريب".

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