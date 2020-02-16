عطاالله: الحوت يخالف المادة 1 من قانون النقد الذي يحدد الليرة اللبنانية

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غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله عبر تويتر قائلا: الحوت يخالف المادة 1 من قانون النقد الذي يحدد الليرة اللبنانية وحدة النقد في لبنان
و بحسب المادة 192 من القانون عينه تُطبق المادة 319 عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية ( الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات)
مهمة مصرف لبنان بحسب المادة سبعين ايضا المحافظة على سلامة النقد اللبناني
التواطؤ واضح بين الحوت والسلامة
#الحوت _إلى الحبس_مع السلامة
مهمة مصرف لبنان بحسب المادة سبعين ايضا المحافظة على سلامة النقد اللبناني
التواطؤ واضح بين الحوت والسلامة
#الحوت _إلى الحبس_مع السلامة