المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة: أخبار كاذبة تستهدف استقرار البلد الاقتصادي والمالي والاجتماعي

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صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

"تواصل بعض الجهات منذ شهرين ترويج أخبار ملفّقة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتضخ أكاذيب شخصيّة أو سياسيّة. لكن هذه الجهات لجأت مؤخّرًا إلى ترويج أخبار كاذبة تستهدف استقرار البلد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وتريد العبث بمستقبل اللبنانيين والاضرار بمصالحهم.

لذلك، يهم المكتب الإعلامي التأكيد أن كل ما تم نشره عن إجراءات حكوميّة أو أخبار متعلّقة بقرارات وزاريّة غير صحيح.



ودعا المكتب الإعلامي هؤلاء العابثين إلى التوقّف عن بثّ سمومهم في يوميّات اللبنانيين الذين تكفيهم صعوباتهم اليوميّة الناتجة عن تراكم السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى انهيار."