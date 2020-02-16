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نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة: التوصل الى حل يقضي بتوحيد معايير التعامل

16
FEBRUARY
2020
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أصدرت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان البيان الآتي:

 
"في إطار سعيها الدؤوب لحل معضلة المنافسة المستجدة وغير المتكافئة بين شركات الطيران، أعضاء المنظمة العالمية للطيران الدولي  IATA، ومكاتب السفر والسياحة، والتي كادت أن تطيح بالقطاع والعاملين فيه، وإستكمالاً لإتصالاتها ومراجعاتها على أعلى المستويات منذ تاريخ ظهور الأزمة، وعملاً بقرار الجمعية العمومية لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان المنعقدة في مركز النقابة في الأشرفية بتاريخ 28/01/2020، أجرى مجلس النقابة سلسلة من المشاورات واللقاءات مع المسؤولين والمعنيين مباشرةً بالقطاع، وآخرها بتاريخ 12/02/2020 اللقاء مع ممثلي شركات الطيران في لبنان BARLEB، طرحت خلالها النقابة رؤيتها للحل على المديين القريب والبعيد.
 
توصل المجتمعون إلى حل يقضي بتوحيد معايير التعامل بين شركات الطيران من جهة وكل من مكاتب السفر والسياحة والمستهلكين من جهة أخرى، ضمن شروط المنظمة العالمية للطيران الدولي IATA، (لبنان عضو فيها) ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء والمعاهدات ذات الشأن ، وإستناداً الى قاعدة المحافظة على القطاع وحقوق المستهلك كما ومصالح شركات الطيران، على أن يبدأ التنفيذ صباح الإثنين 17/02/ 2020.
 
لذا، إن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان إذ تشكر كل من ساهم في حل هذه المسألة من مسؤولين سياسيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإدارات شركات الطيران العاملة وعلى رأسهم إدارة شركة طيران الشرق الأوسط ، تأمل من المعنيين التكاتف مجدداً من أجل التصدي الى الخطر الداهم المتمثل بالمادة 42 من قانون الموازنة العامة للعام 2020 توصلاً لإلغائها وتحرير القطاع من خطرها".
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