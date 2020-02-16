بعد عملية رصد استمرّت لأيام.. مروّج في قبضة مكتب مكافحة المخدرات

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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجار ومروجي المخدرات والمطلوبين للقضاء، ومن خلال المتابعة الحثيثة لأحد التحقيقات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، جرى التوصّل الى كشف هوية شخص ينشط في مجال ترويج المخدرات.

ونتيجةً لعملية رصد استمرّت لأيام، تمكن المكتب المذكور بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المشتبه به في محلة الروشة، ويدعى م. ص. (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني).

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من المخدرات، وبتفتيش منزله في محلة خلدة جرى ضبط كمية 1400 غرام من حشيشة الكيف ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لمصلحته الشخصية.

وأودع الموقوف والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته."