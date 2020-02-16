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أعلنت شركة "الجهاد"، في بيان، تدابير سير في طرابلس، تبدأ بـ"تزفيت الشارع من أمام شركة الهوندا وصولا لمؤسسة رياكو عند طريق بيروت القديمة، وعليه سوف يكون السير على طول هذه الطريق والمفارق الموزعة منها وعليها مقطوعة أمام حركة السير، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين 17 الحالي ولغاية صباح يوم الاربعاء 19 منه".

ودعت الشركة "الراغبين بسلوك طريق المنار، إما التوجه عبر البحصاص مرورا بطريق بيروت القديمة او سلوك مفرق بنك عودة جسر الطائف، أما الوافدون من ابي سمراء نحو البولفار فسيكون عليهم إما التوجه الى البحصاص عبر طريق بيروت القديمة، أو نحو حديقة محرم وصولا الى تقاطع بنك عودة".

ولفتت الى أنها "ستضع إرشادات توجيهية وستواكب عناصر الشرطة البلدية ومفرزة سير طرابلس، الأشغال وتوجه السيارات والآليات نحو الطرق المفتوحة".