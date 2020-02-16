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بالصور - غسان عطالله‎ في لقاء حواري مع هيئة قضاء زحلة: التيار نشأ على فكرة التلاقي مع الآخر والإيمان بالدولة ولهذا تتم محاربته

16
FEBRUARY
2020
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نظمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لقاء حوارياً مع وزير المهجرين في الحكومة السابقة غسان عطالله في مكتب التيار في زحلة.

وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة سياسياً وإقتصادياً كما وشرح الوزير ما أنجز في وزارة المهجرين خلال فترة توليه الوزارة. وتم عرض وثائقي عن الانجازات التي حققها في مواجهة التقصير والهدر آملاً الوصول الى ما سبق وعمل من اجله وهو اقفالها مع الانتهاء من كل الملفات.

وشدد على أن التيار الوطني الحر نشأ على فكرة التلاقي مع الآخر والإيمان بالدولة ولهذا تتم محاربته منذ أواخر الثمانينات من قبل القوى التي تريد التمسك بمنطق الكانتونات والإقطاع، مؤكداً أن التيار الوطني هو الذي يضع الإصبع في وجه كل من يتهمه زوراً وبهتاناً.

اللقاء حضره عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون ومنسقة هيئة القضاء جيهان جبور وحشد من المؤيدين والمهتمين. وأدار الحوار عضو مجلس قضاء زحلة في التيار إبراهيم أحمراني الذي استشهد بأبيات للشاعر سعيد عقل للإشارة إلى الوضع الراهن.

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