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"لباسيل دور رئيسي في صناعة القرار السياسي"... الفرزلي: نأمل تعاطي صندوق النقد بمنطق تقني لا بخلفية سياسية

16
FEBRUARY
2020
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أمل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عبر صوت لبنان بالخروج من الازمة الاقتصادية الحالية في غضون ستة اشهر مع سياسة انقاذية تضعها الحكومة.

الفرزلي استبعد انهيار لبنان اقتصاديا لأن لا مصلحة لأحد بذلك لا محليا ولا دوليا، موضحا ان من يظن انه يحاصر حزب الله من خلال تضييق الخناق الاقتصادي على لبنان، فهو مخطئ لأن الحزب هو اقل المتضررين من الازمة الحالية، وفي حال الانهيار سينهار لبنان امنيا ويتراجع دور الجيش اللبناني وبالتالي سيحكم حزب الله قبضته على البقاع والجنوب.

وعن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان، أمل الفرزلي ان يتعاطى الصندوق بمنطق تقني وليس بخلفية سياسية وان تتم جدولة الدين ضمن برنامج منظّم مع خطة كاملة.

وعن القوانين الإصلاحية، اعتبر الفرزلي ان قانون استعادة الأموال المنهوبة كذبة فالأصل اليوم هو في قانون الاثراء غير المشروع واستقلالية السلطة القضائية.

وردا على كلام الرئيس سعد الحريري حول "رئيس الظل"، قال الفرزلي:"باسيل هو رئيس التيار الوطني الحر وله دور مركزي ورئيسي في صناعة القرار السياسي، شأنه شأن كل الاقطاب السياسية في البلد".

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