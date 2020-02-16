تغريدة ليزبك وهبي تشعل تويتر بين مذيعي الـLBCI!

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غرّد الاعلامي يزبك وهبي لمناسبة عيد الحب عبد تويتر وقال: كلمتان معرّبتان دخلتا قاموس اللغة العربية في عيد الحب 2020 عيشُ الفلتنة من valentine والسناغل جمع single ...عيش كتير بتشوف كتير ... دمتم عاشقين ...والسلام.

فردّت عليه زميلته الاعلامية نيكول الحجل وقالت: يا أيها العاشق للغة العربية.

فما كان من الاعلامي بسام ابو زيد وقالت: لمناسبة فالنتاين كتبتي هيك ليزبك.

فجاءه الرد سريعاً من الحجل التي قالت: اييييي اكيد...وضايعة شو بدي اكتبلك بهالعيد.

فما كان من وهبي الا ان عاد على الخط وقال: نيكول يا بنت الحجل بكتبلك بلا خجل...نيّالو زوجك نادر زرعتي بقلبو الأمل.

الا ان حجل ردت على ابو زيد وقالت: لقيتا: بسّام بعيد العشاق منرفعلك كل الأشواق زملاءك بيحبّوك وعنّك ما إلهن فراق.

فرد عليها ابو زيد قائلا: زملائي بالأخبار يزبك حاضر ليل نهار ونيكول بتقرا النشرة وهمِّ شو عملوا الثوار..