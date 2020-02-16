عناوين الصحف ليوم الأحد 16 شباط 2020

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الديار: حكومة دياب في مواجهة إستحقاقات اليوروبوندز... أرقام صادمة تُظهر حجم التحدّي
مليارات متراكمة منذ عقود نتيجة الفساد والهدر وغياب السياسات الإقتصادية
الــــديـــار تــنــشـــر إستحقاقات الــيوروبـونـدز حتى العام 2037
النهار: سندات آذار أصبحت في يد الخارج وصندوق النقد يحذّر: الوضع صعب جداً
الأنباء الكويتية: بري مستاء من ملف الكهرباء: «سيصبح قضيتي».. وجنبلاط يطرح عدة لاءات لبنانية وعربية
الحريري تحرر من «رئيس الظل».. وباسيل: شو ما عملت لن تطالني!
الوطن السورية: سيطر على كفرناها و«الفوج ٤٦» ومعارة النعسان والمنصورة واقتحم الراشدين الشمالية … الجيش يتقدم غرب حلب ويبدأ معركة تأمين المدينة
الشرق الأوسط: تراشق بين روسيا وتركيا حول إدلب
اتهامات لـ«الوحدات» الكردية بدعم النظام في معارك حلب